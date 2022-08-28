2022年底九合一選舉11月26日舉行投票，有意參選高雄市長、市議員、里長者自8月25日起開始領表，美濃區今年里長領表人數至今多達45人，創下歷屆新高，其中有5里多達4人以上領表，且有年輕化趨勢，地方人士表示，里長明年事務費多5000元，加上疫情失業人口增加，不少人想躍躍欲試。

美濃區獅山里里長鍾明福從24歲退伍後就擔任美濃鎮民代表、任過6屆民代及4屆里長、選舉沒失敗過，服務口碑不錯的他，近日成了各里新秀的請益對象，問他如何選上，選舉未嘗敗績，是否可傳授訣竅。

鍾明福說，25日他到美濃區公所領表時，各里有不少首度參選者向他請益，他告誡對方，選舉看起來簡單，當選後服務才是挑戰的開始，凡事里民服務第一，就能贏得選戰。

高雄市美濃區共有19里，里長參選領表從8月25日起至9月2日截止，至今還有6天時間，已有45人領表，突破40人最高紀錄，創下歷屆新高，其中吉和里有3人，福安里、廣德里、東門里、德興里各有4人、瀰濃里多達5人，各里出現不少新秀。

地方人士表示，高雄縣市合併後已無鄉鎮長、鎮民代表選舉，里長成了最基層的地方父母官，明年里長事務費多5000元，1個月近5萬元的事務費相當誘人，尤其疫情導致工作難找，連沒工作經驗的年輕人都想嘗試。

不過，也有參選者表示，因為看不慣里長懶惰作風，所以跳出來挑戰，包括陳情路燈不亮，一拖就3、4個月還不處理，也有確診里民請里長送關懷包，里長卻回：「不關他事」，參選是為了想淘汰劣等里長。

美濃區仍有現任里長決定快截止日才要領表，有里長說，最後領表不需排隊，也不必因看見對手而尷尬，對於這次可能因事務費增加吸引多人競選，他強調，擔任1屆里長，里內不少事務費都他自己掏腰包，4年倒貼40萬，今年因為疫情減少活動，才沒自掏腰包節省支出。