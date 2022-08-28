網友在路邊目擊1名機車騎士全身穿著生存遊戲偽裝用的「吉利服」上路，該服裝掛滿樹葉，讓網友笑說「發現神奇寶貝蔓藤怪、走路草（騎車草）」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

1名網友日前在路邊目擊1名機車騎士全身穿著生存遊戲偽裝用的「吉利服」上路，該服裝掛滿樹葉，讓網友笑說「發現神奇寶貝蔓藤怪、走路草（騎車草）」，還說是最佳偽裝與防曬達人，影片曝光讓眾人傻眼。

該網友在臉書「爆廢公社」分享，他日前在路上發現1名機車騎士身上全被草包覆，疑似是生存遊戲偽裝用的「吉利服」，從遠處看就像是一堆草在騎車，過程中草還順著向後飛舞，畫面相當逗趣，原PO發文笑說「發現神奇寶貝蔓藤怪、走路草（騎車草）」，還說是最佳偽裝與防曬達人。

其他網友留言「今天初一要趕回去補糧食」、「偽裝做的不錯」、「海草先生怪物人」、「新鮮牧草耶！寵物真好命」、「香茅人肉」、「這是什麼厲害的招數」、「正趕往下一個狙擊點埋伏」、「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人了」、「剛剛中午有在蘆洲看到一個欸是同一個嗎，還以為他載的是甘蔗」。

根據維基百科，吉利服（英語：Ghillie suit）是一種偽裝服，外觀類似於灌木叢，最典型的吉利服是用網或布製作的，表面綴滿葉子和小樹枝用來迷惑對手，一般狙擊手和獵人會穿上吉利服來偽裝自己，缺點是吉利服非常厚實、相當悶熱，且是易燃物，需要噴上阻燃劑才可以使用。