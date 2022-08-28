「2022夏日民歌嘉年華」今在小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

「2022夏日民歌嘉年華」今在小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

「2022夏日民歌嘉年華」今在小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

「2022夏日民歌嘉年華」今（28日）在小巨蛋開唱，施孝榮領軍13組歌手開唱，節目後段與歌迷閒話家常，王夢麟一臉正經表示，去年冬天某日他發現自己2隻腳變紫色，嚇得趕緊去醫院，沒想到醫生看診後跟他說「可以回家了」；施孝榮聽聞搞笑接話：「是要你準備（辦後事）？」王夢麟解釋原來是襪子掉色，醫生要他去買新襪子，笑翻所有人。

施孝榮率領殷正洋、李明德、王瑞瑜合組的大叔團「Uncle Encore」同樣妙語如珠，施孝榮今在台上頻虧李明德與殷正洋，前者一站上台瞬間「過動」，另一位則唱起歌來動作很多，並提及4人年紀都已逾60，一旁王瑞瑜冷回：「剛好加起來『二百五』。」逗得觀眾笑聲不斷。

此次開唱有別於之前高雄巨蛋場次，改以大合唱形式揭幕，施孝榮領軍鄭怡、王夢麟、殷正洋、楊耀東、趙詠華、金智娟、于台煙、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄齊唱〈童年〉、〈讓我們看雲去〉，引領觀眾重返校園民歌時光。

合唱結束，施孝榮打頭陣送上〈一條日光大道〉，穿著綠色西裝的他，自嘲造型像「含羞草」。鄭怡接著飆唱〈微風往事〉等歌，笑稱自己腳踩18公分高跟鞋、頭髮梳高5公分，昨登台瞬間長高23公分。

楊耀東暌違4年返台開唱，一出場就帶來名曲〈季節雨〉、〈星期六〉，勁歌熱舞氣氛超嗨。趙詠華首度加入陣容，帶領觀眾合唱〈最浪漫的事〉，共享夏日時光。于台煙、王海玲、金智娟、周子寒分別帶來〈想你的夜〉、〈下雨天的週末〉、〈小茉莉〉、〈小雨中的回憶〉，也讓歌迷聽得如癡如醉。

此次開唱前發生意外插曲，周治平總彩前身體不適快篩確診陽性，抱憾缺席此次演出，今演唱會前透過電話擴音，為其他登台歌手們加油打氣，而他原本演出的曲目，則由施孝榮、殷正洋、李明德與王瑞瑜上場化解危機。