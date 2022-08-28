台海周邊空情動態。國防部提供

國防部今(28)日表示，迄1700時止，偵獲共機23架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域10架次)、共艦8艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。