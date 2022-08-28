美艦過台海 10架共機飛過中線、8艘共艦在台海活動 19:152022/08/28 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共機艦進台海周邊活動示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台海周邊空情動態。國防部提供 國防部今(28)日表示，迄1700時止，偵獲共機23架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域10架次)、共艦8艘次，持續於臺灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 美曝照片證實2軍艦正通過台灣海峽 裴洛西訪台後首度 可動式人工椎間盤 術後免戴頸圈 職場達人－台灣佳能資訊市場行銷企劃副理吳仁凱愛攝影 把興趣當飯吃 #共機 #共艦 #活動 #台海 #架次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華開辦大口吃美食季 集結30人氣名店 打卡拿好禮 14:452022/08/28 生活 熱氣球嘉年華音樂會 逾10萬遊客湧入台中 14:192022/08/28 生活 《產業》觀光局疫後迎客 「台灣樂遊趣」多元體驗展打頭陣 15:092022/08/27 財經 竹北市農會米糧創新行銷活動 DIY體驗歡樂滿點 15:492022/08/27 寶島 台灣設計展在港都 「埕市鹽遊會」9月24日登場 04:102022/08/27 地方新聞 共軍無人機闖金門 他批蔡政府：對內文青宣傳、對外嬌嗔喊話 08:322022/08/28 政治 徐巧芯驚傳確診 大喊：天公伯啊 中秋活動最密集的時候！ 18:392022/08/28 政治 台中好湯盛會谷關登場 相揪逗陣享美食、賞美景 16:572022/08/27 生活 泳渡澎湖灣競技 南非選手奪泳渡組5000公尺冠軍 17:222022/08/28 社會 熱愛大自然星座TOP3！想遊山玩水找他們就對了 17:522022/08/28 運勢 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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