近日有商家靈機一動，取用台中人在地調味料「東泉辣椒醬」，製成特調咖啡「東泉拿鐵」，成功引起網友目光及討論，更有人跟著試做，認為辣椒跟咖啡蠻搭的，不過也有人認為這是在惡搞東泉辣椒醬。

一間咖啡廳日前在IG發文，推出新品「東泉拿鐵」，將在地的老味道，炒麵、控肉飯都少不了的東泉辣椒醬混入咖啡，號稱是「真．台中人拿鐵」，也形容這杯特調拿鐵有獨特的甜鹹滋味，咖啡過後來點微辣的感受，更顯咖啡的香醇美味。

消息被分享到臉書粉專也引起網友們討論，「你們這些東泉人！血流出來都是東泉」、「拜託，那是台中的靈魂醬料好嗎」、「等等東泉用玻璃罐裝就不對了，要用噴罐呀」、「感覺東泉血腥瑪莉比較讚」、「身為台中人，應該要去了解一下」、「試做了，喝到最後辣椒跟咖啡味很配」。

但也有人不認同這杯東泉拿鐵，「說好了不玩食物好嗎」、「我愛東泉但這個我不行」、「臣妾做不到」、「邪門歪道，東泉必須純飲！」、「辣椒醬沒有很好吃啊...還有浪費食物不好的行為」、「雖然東泉很讚但是這有點過頭了」。