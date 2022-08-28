2022年BWF世界羽球錦標賽今天（28日）為決賽日，倒數第2場女單決賽，本屆賽事日本地主山口茜不負眾望，21比12、10比21、21比14力克中國大陸東京奧運金牌好手陳雨菲，是賽史第5位成功連冠的女將。

在奧原希望因為右腳疲勞性骨折退出本屆世錦賽後，去年世錦賽女單決賽擊敗寶島一姐戴資穎、首度封后的山口茜，成為地主在女單項目爭金的希望，決賽面對生涯對壘頗有心得的陳雨菲，首局前半局山口茜取得領先，一舉拔得頭籌，第2局山口茜失誤較多，加上陳雨菲積極搶回局數，因此山口茜讓出次局。

決勝第3局，山口茜再度要回氣勢，前半局打出8比2獲勝希望，陳雨菲努力追趕，可惜後半局體力下滑、數次發生失誤，山口茜順利衛冕，並收下雙方生涯對戰第14勝。

在日本東京進行的世錦賽結束後，各國好手們開拔至日本大阪，參加30日展開的BWF巡迴賽超級750系列日本羽球公開賽。