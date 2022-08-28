台化公司與嘉義縣環保局在東石白水湖壽島舉辦淨灘，台化自嘉縣回收的廢蚵繩，經造粒、抽絲及紡織等工序，製作100％海洋回收POLO衫也首度亮相。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台化公司與嘉義縣環保局在東石白水湖壽島舉辦淨灘，不少民眾熱情參與。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

環保局以「青蚵嫂」歌曲搭配蚵婦的歌舞劇演繹從廢棄蚵殼、蚵繩到機能布、機能衣的生產循環再利用過程。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台化公司將回收技術應用在尼龍海廢減量，並將廢漁網、廢蚵繩再利用材料製成機能衣，建立海洋廢棄物循環經濟，今台化公司與嘉義縣環保局在東石白水湖壽島舉辦淨灘活動，台化公司以100％嘉縣回收廢蚵繩製作的機能衣也首度亮相，台化公司董事長洪福源更加碼10萬元認購在地農漁特產。

台化公司擁有化學散聚回收尼龍技術，自2018年起，於越南廠與品牌合作進行廢漁網回收再利用，建構一貫化機能性戶外運動服飾生產線，尼龍回收產能於2023年可提升到每月1250噸，今年4月17日環境保護署署長張子敬出訪友邦帛琉，以官方身分出席第7屆「我們的海洋大會」，海廢問題受到世界各國關注，台化公司於會中發表海洋漁業廢棄尼龍回收再利用生產機能服飾，亦成為與會國成員注目焦點。

由於海廢問題嚴重，海洋委員會海洋保育署邀縣市政府參與「廢棄漁網回收再利用示辦計畫」，嘉義縣全台首創辦理「廢蚵繩」回收再利用示辦計畫，獲得海保署全力支持，開啟嘉縣廢蚵繩回收第一步。

2020年嘉義縣與台化公司積極推動廢尼龍蚵繩回收再利用，將尼龍回收再生為原料，成功建構廢蚵繩循環經濟運作模式，解決過去蚵農苦無去化管道問題。另外，環保局與縣府農業處費時2年時間促成的全台首座合法蚵殼暫存場今年正式啟用，是廢蚵繩清洗及蚵殼轉運處理重要里程碑，尤其回收商改良前處理技術，有效去除附著藻類，大幅提升廢蚵繩回收良率，暢通回收管道，蚵農也願意將廢蚵繩帶回岸上變賣回收，兼顧環保與收入。

今嘉義縣長翁章梁、洪福源、東石地區蚵農和近百對親子參加在東石鄉白水湖壽島舉行的「海好有您─國家海洋日」活動，翁章梁指出，嘉縣海區養蚵非常興盛，但產生的蚵殼、蚵繩、漁網過去都是亂丟，很感謝台化全力配合進行回收再利用，產製環保認證的機能衣，證明政府、民間生產者和廢棄物製造端的合作是可行的。

洪福源表示，「海好有你」，因為沒有你，就沒辦法做好循環經濟，回收需要成本，目前成本都是使用端吸收，但使用端不可能無限負擔成本，這場活動就是要教育小孩子知道如何保護環。