統一獅「游擊解」一直是教練團最苦惱的問題，總教練林岳平今年上半季曾把金手套二壘手得主林靖凱移防游擊，但成效不彰，「餅總」也檢討自己的用人方式，接下來他將改變策略，將與球團討論在季後補強教練，讓球員成長。

獅隊近年試過多名球員守游擊，但都沒有穩定成效，今年季中選秀也有選進幾名內野手，像是首輪指名的黃勇傳、林培緯等人，林岳平表示，今年不會用到他，但像是潘磊、鄭副豪、林培緯已經進到球隊了。

「游擊解」遲遲未能找出答案，餅總自我反省，或許是自己「人人有幾會」的用人方式錯誤，才扔球隊沒有成功的游擊手，「這2、3年我選進來的，每個都有給他們機會，但這個位置沒有看到球員有突破性、爆發性成長，沒有一個抓得住。」

因此餅總也在思考要改變用人方式，並針對年輕球員守備去做解決，目前他已有想法也有讓公司知道，目前仍在討論中。他希望能夠在教練團做補強，本土、外籍教練都有考慮，希望能夠幫助陣中年輕球員成長。