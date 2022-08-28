英國陸軍部隊傳出士兵開槍打死長官的離譜意外。一年前某次夜間射擊課程，患有重度近視的士兵因為沒戴眼鏡，錯將中士迦文·希利爾（Gavin Hillier）看成靶射擊，當場不治。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)27日報導，35歲中士迦文·希利爾（Gavin Hillier）是2個孩子的父親，服役於英國陸軍步兵團「威爾斯衛隊」（Welsh Guards），同是護衛王室的御林軍之一，去年(2021)3月人在彭布羅克郡(Pembrokeshire)參與夜間射擊訓練，負責現場安全監督。當時身上穿著螢光夾克和防彈背心、頭盔綁著紅色螢光棒，開槍的1號衛兵（Guardsman 1）因無法分辨他和一旁的木製標靶，誤開槍殺人。
調查報告指出，1號衛兵（Guardsman 1）入伍時就因嚴重視力問題被拒收，之後戴上矯正鏡片經評估才順利通過。涉及醫療保密原則，軍醫無法主動向指揮官透露該衛兵必須戴眼鏡，反而是他應該要有自知，這是責任。
更進一步補充，依照當時情況，他應該將射擊距離縮短3倍才等同於正常視力的人；若僅用右眼則須更靠近至6倍。
文章來源：Short-sighted soldier shot dead Welsh Guards sergeant, 35, during a training exercise because he thought he was a wooden target, inquiry finds
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