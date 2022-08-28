英國陸軍部隊傳出士兵開槍打死長官的離譜意外。一年前某次夜間射擊課程，患有重度近視的士兵因為沒戴眼鏡，錯將中士迦文·希利爾（Gavin Hillier）看成靶射擊，當場不治。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)27日報導，35歲中士迦文·希利爾（Gavin Hillier）是2個孩子的父親，服役於英國陸軍步兵團「威爾斯衛隊」（Welsh Guards），同是護衛王室的御林軍之一，去年(2021)3月人在彭布羅克郡(Pembrokeshire)參與夜間射擊訓練，負責現場安全監督。當時身上穿著螢光夾克和防彈背心、頭盔綁著紅色螢光棒，開槍的1號衛兵（Guardsman 1）因無法分辨他和一旁的木製標靶，誤開槍殺人。

Evening Twitter folk.



Our heartfelt condolences go out this evening to the family and friends of Sgt Gavin Hillier of the 1st Bn Welsh Guards, who sadly died on Thursday evening after being fatally injured at Castlemartin.



Stand Easy Brother!https://t.co/OHWZp2g0OW pic.twitter.com/fipDZfG0iI — Griffin Military & Diplomatic (@GriffinMilitary) March 6, 2021

調查報告指出，1號衛兵（Guardsman 1）入伍時就因嚴重視力問題被拒收，之後戴上矯正鏡片經評估才順利通過。涉及醫療保密原則，軍醫無法主動向指揮官透露該衛兵必須戴眼鏡，反而是他應該要有自知，這是責任。

更進一步補充，依照當時情況，他應該將射擊距離縮短3倍才等同於正常視力的人；若僅用右眼則須更靠近至6倍。