內鬥之局？桃園市長鄭文燦全力輔選接班參選人鄭運鵬，但前立委孫大千今(28日)在《張雅婷辣晚報》中指出，鄭文燦的政治前途被綁定在鄭運鵬的選舉成敗上，事實上從新竹市前市長林智堅論文案開始就是民進黨的內鬥之局，要重傷鄭文燦選總統的聲望，也要讓總統蔡英文在九合一選舉大敗後跛腳，降低2024總統大選的影響力。

孫大千表示，「我看到鄭運鵬講說，要讓鄭文燦進行政院、進總統府，看到發言人黃彩玲說，這就是鄭文燦團隊努力的成果跟滿意度的延續。我如果是鄭文燦，應該聽了背脊在發涼，因為這些話代表什麼意思？白話文解釋就是：如果你跟鄭文燦一樣，想要進行政院跟總統府的，你絕對不要讓鄭運鵬當選！因為如果鄭運鵬當選了，代表鄭文燦有戰功了，鄭文燦就可以進行政院跟總統府了。民進黨有多少人想進行政院當院長？」

「所以，鄭文燦也是很多人的障礙！」孫大千說，「這種宣示，不是提前開打了民進黨2024總統大選的前哨戰？它等於是把鄭文燦跟鄭運鵬牢牢地綁在一起，等於告訴鄭文燦說『鄭運鵬的成敗就跟你有關了』，如果沒贏，就代表你的團隊過去什麼努力成果跟高滿意度，都沒辦法延續了。」

孫大千指出，「顯然民進黨在桃園這一局，已經把重注押在鄭文燦身上，包含小英的英系人馬，之所以敢這樣操作，就是深信鄭文燦還有掌控桃園的能力。但民進黨內就是叢林法則，位子就只有這麼少，大家搶著要去卡，現在已經到了全面卡位大戰的時刻。大家真的認為林智堅這麼多資料是國民黨找出來的嗎？一定是很熟林智堅的朋友，才會知道他整個求學過程，他去中華大學，又去國發所念，這些資料早就蒐集好了，在關鍵時刻把它丟出來。」

「丟出來是針對林智堅嗎？不是。」孫大千強調，「這個目標針對的就是鄭文燦跟蔡英文，這個過程當中，今年年底選舉，只要蔡英文大敗，蔡英文的英系就不可能在2024仍然成為民進黨內呼風喚雨的獨大力量了。所以民進黨其他的派系當然都希望英系在這一戰重傷，小英只要在今年年底的選舉重傷，她立刻跛腳！接下來的兩年就算她還是總統，她對民進黨的影響力已經有限了。」

孫大千表示，「再加上鄭文燦是綁在一起的，鄭文燦想要拿大位，可是民進黨還有其他人想要拿大位，所有想要拿大位的人，現在會幫忙把鄭文燦給拉下來。所以這個局看得很明顯，它不是一個國民黨跟民進黨對決的局，它是民進黨自己內鬥的一個局。」