民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，與國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶形成4人戰局。YouTuber「桃園孫先生」今天（28日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政獲得40票領先，鄭運鵬30票居次，鄭寶清則拿到15票、賴香伶1票。

桃園孫先生28日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政4個選項，結果，張善政獲得40票領先，鄭運鵬拿到30票居次，鄭寶清15票，賴香伶1票。

支持鄭寶清的民眾表示，「他是桃園人、本地人」、「很用功」、「同情他，今天如果民進黨有辦理初選的話，國民黨不用選了。民進黨能欺負自己黨員，就能欺負任何市民」、「他有學問，桃園在地人，有創黨紀錄」、「 他是在地的，對桃園比較熟」。

支持張善政的民眾則認為，「他老實」、「學術跟修養蠻好」、「我覺得政府應該換人做做看」、「人很好、做得很好」、「他比較善良」。

支持賴香伶的民眾表示，「她之前是台北市勞工局長，自己勞工界支持，她是從社運出身，做實事最重要」。

支持鄭運鵬的民眾認為，「實在」、「讚」、「感覺不錯」。