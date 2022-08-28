國民黨桃園市議員「村長」詹江村。（資料照片）

國民黨桃園市議員「村長」詹江村26日在直播中披露，指標民調公司針對桃園市「桃園區」市議員參選人支持度所做的最新民調。村長驚訝表示，于北辰的20到29歲支持度是「0」，一個都沒有。不過村長也強調，于北辰仍然在當選的安全名單之內。

「看到這份民調，非常非常訝異」，村長表示，包括當事人或所有人都會非常訝異。他指出，在林智堅論文還沒出事之前，桃園區所有人都認為，黃瓊慧是民進黨的吸票機，民進黨怕黃瓊慧拿太高票，國民黨希望綠營支持者通通都投給黃瓊慧。

村長披露，但是林智堅的論文門之後，產生非常微妙變化。桃園區的議員參選人有30人，20歲到29歲的年輕族群，會支持誰？跌破眼鏡，20到29歲支持度「倒數」第一名，就是于北辰，20到29歲支持度是「0」，一個都沒有。倒數第二名也想像不到，就是黃瓊慧。

于北辰的問題出在飛彈攔截嗎？村長認為不是，因為于北辰的支持者第一名的政黨傾向竟然來自於基進黨！並且竟然拿不到國民黨的選票。而于北辰會不會當選？村長強調于是在當選安全名單之內，所以210％的飛彈攔截率不影響于北辰當選與否。

村長進一步分析，于北辰的基進黨支持者應該知道3顆飛彈攔截率不會是210％，也不會認為于北辰數學不好，但是會認為「哇靠，于北辰有創意！」大家都知道這是鬼扯，基進黨也知道，但還是認為于北辰有創意，所以寧願支持于北辰而不支持基進黨的藍世博。

村長強調，20到29歲的年輕人不吃這套，「對就對、錯就錯」，210％的飛彈攔截就是個笑話，而年長者卻認為這是創意，只要于北辰不要有意外，還是會當選，也就是于北辰仍在當選的安全名單之內。

村長最後也保證這項民調的真實性，願負法律責任。