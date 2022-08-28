大陸流量女神楊冪擁有甜美臉蛋和性感身材，從出道以來話題不斷，主演的戲劇作品《小時代》、《三生三世十里桃花》皆獲得高人氣，奠定一線女星的地位，商業價值高帶貨能力超強，是各大品牌和劇組青睞的對象。近日她參加綜藝節目《花兒與少年》第4季，卻被誤認成其他藝人三次，她以高EQ自嘲，化解尷尬的方式或外界好評。

《花兒與少年》節目中，楊冪和其他嘉賓被分配守著鍋爐準備餐點，期間一名老爺爺經過，誤認楊冪是另一位女藝人劉敏濤，她一開始有些錯愕，不過很快反應過來幽默點頭，開玩笑回答「是」，嘉賓張凱麗趕緊澄清：「不是，她是楊冪。」楊冪沒有不開心的情緒，反而接著調侃：「你好，我是劉敏濤。」她還指著劉敏濤本人開玩笑：「楊冪在那邊做飯呢，楊冪是最賢慧的那個，在那邊做飯呢。」

露營過程中，她還被村民誤認成女星趙今麥，面對合照的要求，楊冪搞笑回應：「我說不行，我說趙今麥太高冷了，不能合影。」讓一旁的趙今麥本尊笑到彎腰。而楊冪去買菜時，路人似乎認出她的身份，卻喊錯了名字，「美女，妳是楊明，怎麼不像呢？」

楊冪被路人誤認。（圖／翻攝自YouTube／芒果TV熱播綜藝）

她還原當時搞笑情境，被多次認錯讓眾人笑虧「妳是萬變的是嗎？」楊冪大方回應：「千變萬變就是我。」一點都不生氣，展現超高情商，獲得外界好評。