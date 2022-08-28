據環球網報導，今天（8月28日）在解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展記者會上，空軍新聞發言人申進科大校表示，運油-20、殲-16等新型戰機已經投入中俄聯合空中戰略巡航。細數十年來解放軍空軍的八大新航跡，礪兵台海是其中之一，「飛了過去沒有飛過的航線，到了過去沒有到過的區域。」

運油-20、殲-16和轟-6K等新型戰機，在8月26日開幕的解放軍空軍航空開放活動暨長春航空展上集中亮相，尤其是新一代空中加油機運油-20備受關注。申進科表示，運油-20、殲-16等新型戰機已經投入中俄聯合空中戰略巡航。在聯合巡航中不論是哪個型號的戰機，都在發揮各自的作用。他說：「每次聯合巡航都是一次成體系的實戰化訓練，以提升維護國家主權、安全、發展利益的能力。」

報導稱，27日和28日的記者會上，解放軍空軍運油-20機長楊明輝和空軍轟-6K機長楊開華相繼參加。楊明輝介紹，運油-20有著良好的飛行性能和載油能力，能夠提升空軍持續作戰、遠程打擊能力。列裝以來，運油-20多次參加演訓活動，在實戰化訓練中全面檢驗了支援保障能力，發揮了空中戰力倍增器作用。楊開華介紹，轟-6K是中國自主研制的中遠程新型轟炸機，近年來空軍轟-6K部隊苦練精飛、加緊備戰，從平原到高原，從內陸到遠海，眼界更加開闊，能力更加過硬。

談及轟-6K航跡，申進科在記者會上表示，強軍興軍十年來，轟-6K飛越了四個海峽：巴士海峽、宮谷海峽、對馬海峽和台灣海峽。他表示：「我多次在空軍一線機場目送轟-6K飛向遠方。每一次，都情不自禁地舉起右手，向展翅蒼穹的『戰神』致敬。」據介紹，與轟-6K一起開展實戰化訓練的戰機，還有殲擊機、預警機、加油機等。

今天的記者會上，申進科還介紹了十年來解放軍空軍的八大新航跡：中俄巡航、警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、海外投送、抗疫救災，「飛了過去沒有飛過的航線，到了過去沒有到過的區域。」