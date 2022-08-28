最近中國女排在一場國際比賽中戴著口罩上場打球，被中國網民譏笑為違反科學的奇葩做法，話題還因此衝上微博熱搜，排球協會雖出面道歉，仍飽受群眾的嘲笑，媒體網路都質疑這應該是體育領導層哪個大領導拍腦袋想出來的主意。

《德國之聲》報導，日前中國女排在亞洲杯比賽對陣伊朗隊時，佩戴口罩打完第一局，結果該局敗給實力不及中國隊許多的伊朗隊。這景象讓許多大陸網民大呼跌眼鏡，比賽畫面頓時奔上熱搜話題。有人在微博上發文稱：「看著我都憋得慌」，也有人稱這是「行為藝術」，還有的人看到照片後說，「是不是P圖呀，一定是有人抹黑我們女」。

雖然第2局中國女排將口罩拿下，實力得以發揮山來，連下3局獲得勝利，仍阻止不了網路輿論的指責。媒體報導指出，戴口罩做劇烈運動，會增加人體心肺負擔，可能對肺部、甚至可能對全身造成損傷。有些批評則直指排球隊的上級領導，微博上網民說，「這應該不是什麼專業人士的建議，很可能是排協的某位大領導拍腦門想出來的主意。」

不久後中國排球協會作出回應，並對大眾致歉。「由於臨場經驗不足，沒及時提醒上場運動員摘掉口罩，因此第一局中國女排運動員均佩戴口罩上場比賽。第一局後半程，意識到戴口罩打球對運動員健康不利後，隊伍『及時』進行了提醒，中國女排運動員摘掉口罩完成了後面的比賽。」

排協的解釋顯然難以讓網民買帳，人們提出了「責任在誰」以及戴口罩是哪個管理層拍板的問題。微信公眾號@有馬體認為，這一操作具備一定的表演性，比其他運動項目都徹底，將防疫工作做到了極致。

《環球時報》前總編胡錫進發文甚至認為，「戴口罩比賽肯定不是為了做給國內看的」，應該是現場具體原因促成的，它與政治、與「動態清零」都不應該有什麼關係，因為女排之前與3支球隊的小組賽都沒有戴口罩。

《南方都市報》則強調，排球選手戴口罩參加比賽是有先例的，例如於去年3月的美國女排職業聯賽，本屆亞洲杯韓國和泰國女排等隊伍熱身運動時，都佩戴口罩，不過這些都不是正式比賽，在國際賽事戴口罩打球尚屬首例。