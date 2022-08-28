根本一體兩面？NCC國家通訊傳播委員會日前推《數位中介服務法》草案，被各界抨擊為戕害言論自由而宣布暫緩。但近日政府又成立超過200億預算「數位發展部」，被國民黨前台北市議員羅智強評為「網軍編制化」，指未來「楊蕙如們」將可堂而皇之地領薪水、養帳號，大嘆「走了數位中介，來了數位東廠」。

羅智強今(28日)在臉書發文表示：「《數位中介法》與『數位發展部』是一體的兩面，《數位中介法》是刀，『數位發展部』則是拿刀的東廠。唐鳳的『數位發展部』用一句話來描述，就是『網軍編制化』。大家應該還記得，楊蕙如給網軍一萬元的月薪，指揮網軍誣衊大阪處長蘇啟誠。有了數位部，就不用那麼費事了。」

他強調，「數位部有二百多億元的預算，有一半以上的員額是約聘，未來民進黨的『楊蕙如們』，將可以堂而皇之的到數位部領薪水、養帳號。而數位部也可以手中的公權力，箝制所有的網路平台，從臉書、Google到PTT，都要仰民進黨的鼻息。走了數位中介，來了數位東廠。民進黨不倒，民主不會好！」

網友表示：「數位東廠迫害忠良，分裂國家」、「國家考試制度可以廢了，要用什麼人，部長說了算！部長很稀有嗎？隨便就可以多設一個部，又可以多一個部長可以酬庸，又可以兩百多億可以運用，民進黨，利害」、「如果藍營執政提出這樣的措施，綠營不吵翻天才怪！」、「數位東廠必能推出更優於中介法的法案，更全面性的掌控網路資訊，大家拭目以待」、「沒考試就可以當官。經費快比有15萬的警察預算還多啊！」。