澎湃新聞報導，近日，河南平頂山汝州市城市中央公園抽乾湖水圍捕「怪魚」一事引發關注。經過近一個月的抽水作業，該公園雲禪湖出現的「怪魚」——兩條外來物種鰐雀鱔已於8月27日零時許被捕獲。相關直播畫面顯示，其間一度有超過3000萬網友在線圍觀「捕魚現場」。

資料顯示，鰐雀鱔原產於北美，主要分布在墨西哥到美國佛羅里達州的墨西哥灣沿岸河流和河口水域、密蘇里河和俄亥俄河下游，以及尼加拉瓜境內的兩個湖泊。作為大型肉食性凶猛魚類，鰐雀鱔因其鮮有天敵、性情凶猛、無所不吃等特點也被稱為「水中殺手」。

近一個月內，除河南汝州外，北京、湖南、廣西、山東多地先後報告發現鰐雀鱔。其中，湖南長沙近日發現的鰐雀鱔系該省首次發現。

前幾天，北京百旺茉莉園小區的居民散步時，在小區內的水系內看到了一條半米多長的「鰐魚」。後來在小區業主的努力下，最終將水系內的「鰐魚」——鰐雀鱔抓獲。

26日下午，湖南長沙市動植物疫病預防控制中心接到電話稱，有市民在岳麓區釣起一條「怪魚」，長長的嘴巴與鰐魚有幾分相似。經專家鑒定，這條首次在湖南現身的「怪魚」名為「鰐雀鱔」，是一種危害性極大的外來入侵物種。

25日，廣西桂平市農業農村局在西山風景名勝區管理處的有力配合和協助下，在西山風景區蓮池內成功捕獲2條鰐雀鱔（均長約1米，重約7.5公斤）、20多隻巴西龜和約70公斤羅非魚。

山東青島西海岸新區一小區內人工湖中，近日出現了數條「怪魚」，有一米多長，長嘴尖牙，以湖中的其他魚類為食，疑似外來物種鰐雀鱔。當地政府得知消息後迅速組織小區物業，進行抽水捕撈。27日，兩條鰐雀鱔被捕撈上岸。據瞭解，湖內仍有未被捕獲的鰐雀鱔，捕撈仍在進行中。

此外，江蘇靖江市、青海西寧市、雲南昆明市也在近期報告抓獲鰐雀鱔，發現地點包括小區景觀池、公園湖泊等。其中，在靖江市某小區景觀池發現的鰐雀鱔咬傷了一名男孩，男孩家長稱，「孩子傷口當時流血了，我們給他清洗消了炎，上面有六、七條傷痕，大概1公分左右吧」。

事實上，過去多年，廣東、廣西、福建、河南、四川、江蘇等多個省份均有鰐雀鱔的野外分布記錄。比如，早在2003年，浙江台州就曾發現過鰐雀鱔的蹤跡。

目前，大陸多地農業農村部門已著手開展針對包括鰐雀鱔在內的外來入侵物種普查工作。

中國水產科學研究院珠江水產研究所研究員牟希東25日在接受央視「新聞1＋1」採訪時表示，2021年4月15日正式施行的《中華人民共和國生物安全法》，規定了防範外來物種入侵與保護生物多樣性的內容，要求制定外來入侵物種名錄和管理辦法。為此，今年農業農村部等相關部門制定《關於印發外來入侵物種普查總體方案的通知》，對10種主要外來水生生物進行全國性普查，其中就包含了鰐雀鱔。