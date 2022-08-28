27歲美國女星海爾希（Halsey）早年與老菸槍雙人組（The Chainsmokers）合唱〈Closer〉走紅，作風前衛大膽的她，去年才和製作人男友Alev Aydin生下一個寶寶，日前她現身英國參加當地音樂節表演，卻不幸食物中毒，結束表演後直接倒下被醫護包圍治療，讓粉絲好心疼。

海爾希日前飛往英國參加「Reading and Leeds Festival（雷丁利茲音樂節）」，舞台表現依舊完美發揮，獲得觀眾一片好評，然而她隨後在Instagram貼出幕後影片，透露上台前才因為食物中毒感到不適，登場前她一手吊著點滴，一邊給自己化妝，甚至整個人癱軟在沙發上，醫護施打藥劑緩解症狀後她才撐著身體上台，上台後她賣力演唱，一點都看不出身體不適，奮力地舞動身體。

直到下台後，海爾希再次倒下，醫療團隊立刻上前為她進行治療，她吐露狀況：「真XX的不舒服」，更形容是近年身體狀況最糟糕的一次，為了健康考量，會先好好休息一陣子，同時感謝到場支持她的歌迷們。

海爾希早年翻唱天后泰勒絲的歌曲〈I Knew You Are Trouble〉打開知名度，因父親是非裔人，母親是白種美國人，從小對音樂有興趣的她，吸收到的音樂知識也很多元，大學時主修歌詞寫作，長大後為了籌學費四處參與表演，為此累積了不少舞台經驗的養分，也讓她成名之後每每登台表演都駕輕就熟，她去年在社交平台公布懷孕消息，隨後在7月誕下寶寶，升格當媽。