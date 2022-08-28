中共中央對外聯絡部部長劉建超近日在馬尼拉訪問時表示，中國和菲律賓的睦鄰友好來之不易，需要雙方倍加珍惜、共同維護。雙方要總結兩國交往寶貴經驗，繼續通過對話協商，妥善處理南海問題，維護中菲友好大局。

據中聯部消息，8月26日晚，中聯部部長劉建超在馬尼拉會見菲律賓外長馬納羅。劉建超表示，不久前習近平主席同馬可仕總統通電話，就新時期中菲關係發展達成重要共識、指明新的方向。中方願同菲方一道落實兩國元首共識，加強戰略溝通，深化民間友好，妥處分歧爭議，共同打造中菲關係的「黃金時代」，希望雙方深入對接「一帶一路」倡議和菲「好建多建」規劃，深化各領域務實合作。中國共產黨願同菲政黨以落實兩國領導人共識為指引，加強交流合作，推動雙邊關係穩步發展。

劉建超表示，當前國際地區形勢紛繁複雜，中菲在維護地區和平穩定等方面擁有共同利益。習近平總書記提出全球發展倡議、全球安全倡議，旨在實現地區乃至世界各國共同發展和普遍安全。中方願在此框架下同菲方共商全球發展和安全大計，為維護世界和平與發展貢獻智慧和力量。

馬納羅積極評價菲中關係，表示菲中務實合作成果豐富，希望繼續推進兩國農業、基建、能源、人文、氣候變化等廣泛領域合作。菲方將一如既往堅持一個中國原則。菲方主張將南海問題放在雙邊關係適當位置，願同中方通過外交手段以和平方式妥善處理，共同維護好南海的和平穩定。菲方相信中方有關倡議將有助於促進發展中國家的共同發展。菲方支持兩國政黨進一步加強交流合作，為雙邊關係發展發揮更重要作用。