桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園分局暑期青春專案於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」。(警方提供)

桃園警分局抓住暑假的尾巴，28日邀請轄內青少年於大魯閣棒壘球打擊場舉辦「棒壘球競賽暨反毒反詐有獎徵答趣味活動」，藉由有趣的棒壘球活動及啟發性的犯罪預防宣導問題，讓青少年們增添知識教育，期盼這次體驗，能帶領青少年不僅是快樂回憶，還有更多的成長與學習，讓暑期有個美好的回憶。

桃園分局長黃富村表示，暑假即將結束，青少年將返回校園上課，除了上課時認真學習外，平日應從事健康休閒活動，務必切記反毒品、反詐騙、反幫派。桃園分局加強宣導最近最盛行的「柬埔寨詐騙」的詐騙手法，此手法常以「包吃包住、旅遊兼差及高福利、高薪的」噱頭來誘騙國人前往，真實的情況則為「不聽話就會被打」、「沒飯吃沒水喝甚至沒熱水澡」等。

桃園分局再次呼籲，希望國家未來的主人翁，切莫成為詐騙集團的待宰羔羊，好好的把握青春、鍛鍊體魄、充實正確的學識能，期盼有個光明璀璨、多采多姿的豐富人生。