前新竹市長林智堅爆出碩士論文抄襲案，台大及中華大學撤銷其碩士學位，林智堅論文案對新竹市長參選人沈慧虹恐造成負面影響。根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調，民眾黨高虹安以24.5%支持度領先國民黨林耕仁的21.6%、民進黨沈慧虹的21.1%。新竹市議員東區參選人、國民黨文傳會副主委何志勇分析表示，林智堅論文案衝擊新竹市長選情，恐怕是高虹安受惠。

根據《CNEWS匯流新聞網》最新民調，高虹安以24.5%支持度領先，林耕仁為21.6%、沈慧虹21.1%。其中高虹安在科技從業人員居多的東區，以28.3%支持度，領先沈慧虹的20.0%、林耕仁18.9%。

何志勇分析表示，新竹市人口成長近3成，這些人是來竹科工作的高學歷年輕人。論文案鬧得沸沸揚揚，恐怕是高虹安得利，因此，沈慧虹要當選的機會大大減低。

何志勇認為，林耕仁是長期在地耕耘、服務聞名的政治人物，可以吸引個人支持跟政黨認同的民眾，但很難吸引「新選民」的支持。