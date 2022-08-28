國民黨基隆市長參選人謝國樑提出3大願景，「引進產業、創造就業、關懷弱勢」。（基隆市長參選人謝國樑提供／陳彩玲基隆傳真）

九合一選舉29日受理登記，藍綠基隆市長參選人前一天各提政見。民進黨蔡適應推出原民政策三支箭，盼保存原民文化傳統等；國民黨謝國樑則在全代會提出3大願景，「引進產業、創造就業、關懷弱勢」。

蔡適應表示，原民政策主要爭取中央和各部會補助，依據現有預算規模再提高50％，預計編列4500萬元，加強原住民文化活動，保存歷史、傳承文化；另編列修繕和工程改善預算，全市原住民集合會所各150萬，讓場域可以聯絡族人情感、舉辦各區特色課程及活動，發揮更多功能。

最後，向原住民宣導工作保險的防護和社會福利，增加原住民返鄉就業補助、原住民微型傷害保險、原住民子女教育獎助學金、原住民駕駛技藝訓練補助，且擴大舉辦豐年祭，讓基隆市成為新的原住民部落原鄉。

謝國樑則在參國民黨全國黨代表大會時提出3大市政願景。他提及，增加就業是重要課題，基隆每天有9萬多通勤族到雙北，甚至是桃園上班，現在五堵、六堵有廣大且平坦的腹地，未來若結合便捷的交通網絡，絕對可以吸引企業投資設廠，創造就業市場。

謝國樑說，基隆在下一個階段需要不同的改變，未來市政方針將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」3大願景持續努力，將基隆打造成北台灣最新的重點就業基地。