美軍2艘巡洋艦28日航行通過台灣海峽後，根據衞星導航監察技術（ADS-B）數據顯示，另有一架艦載美軍MH60R反潛直升機於28日下午4時出現在台海中線，至下午5時50分仍位於澎湖外海一帶。而28日至下午5時為止，有8架次共軍軍機飛越海峽中線。海峽中線最近已成為最受矚目的美中軍事對峙的舞台，外界正在注意此種對峙情勢是否會持續升高。

美軍MH60R反潛直升機28日亦穿越台灣海峽中線，遭到中共戰機警告驅離。圖為MH60R 在台海中線附近的航跡。（圖／推特@Alert5)

美國海軍今天證實提康德羅加級巡洋艦安提坦號（USS Antietam）和錢斯勒維爾號（USS Chancellorsville）例行性地通過台灣海峽，聲稱行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。中共軍方東部戰區則抨擊稱，美艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍全程跟監警戒，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g — 7th Fleet (@US7thFleet) August 28, 2022

台灣國防部亦通報指出，截至周日下午5時，解放軍23架次戰機和8艘次軍艦在台灣周邊海空域活動。其中8架次解放軍軍機當日飛越台海中線，包括3架次殲11戰機、2架次殲10戰機、1架次直10武裝直升機（武直10）和1架次蘇30戰機。

The good folks at @adiz_tw were listening in on a very busy morning in the Taiwan Strait, featuring ROCAF, PLAAF, and USN.



Spoiler: I’m fairly certain PLAAF guy at 1:05 is Wu Jing from Wolf Warrior 1/2. pic.twitter.com/kjacYdZn3g — 馮醬 John Feng (@johnsfeng) August 28, 2022

此外，2架次殲16戰機和1架次運8反潛機飛入台灣的西南空域。台軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空導彈追監。

近期中共軍機多次穿越台灣海峽中線，外界預期美軍也會增加例行性的軍艦穿越台海行動。目前在台灣中線穿越的共軍數目增加，在台灣西南部防空識別區的滋擾行動亦較先前更加頻密，數量更有所增加。短期內美中在台海展示軍事存在似乎有逐步升高跡象，引起國際上的矚目，成為除俄烏戰場之外最受關注的軍事熱點。