台灣資深男星「井洪」是知名的演員、編劇、導演、製作人，活躍於60-80年代，曾因台視戲劇《恩怨情天》奪下最佳製作獎，後來跟太太移民紐西蘭，已淡出螢光幕多年。未料，今（28日）傳出井洪於台灣日期27號病逝於紐西蘭，享壽81歲，遺孀已在臉書證實消息。

井洪的遺孀蕭蘭香28日在臉書傾訴悲傷，並還原先生離世的時間軸，她透露井洪26日早上因身體不適送醫，輸血後病情時好時壞，不忍看到先生如此痛苦，她希望醫師能注射止痛劑緩解，想不到藥效發揮半小時後，井洪再度陷入劇痛。

蕭蘭香不捨先生那麼難受，只能忍痛放手：「我唯有含著淚水告訴他，安心的走吧！和父母，妹妹井莉在天國團聚，我會堅強的面對。終於他在18:30安詳的闔上眼。內心的哀痛不可言喻，潛意識裡希望這一切都是夢，夢醒後，他就回來和我們相聚。」

井洪過世後，2個女兒分別從新加坡、伯斯趕回紐西蘭；至於井洪後事的處理，蕭蘭香將和女兒、葬儀社討論，確定後會再公布，感謝外界的關心。

井洪出身演藝世家，父親是知名演員井淼，曾二度榮獲金馬獎最佳男配角獎，與雷鳴、李影、田豐並列「臺灣四大金剛」；妹妹井莉則是邵氏演員，剛出道時獲瓊瑤賞識，拍了電影《船》因而走紅，更因《雲泥》獲第七屆金馬獎最有希望之女星特別獎；而井洪從國立藝專（國立台灣藝術大學）畢業後，曾擔任香港邵氏的副導演，1968年回台後，拍過台視單元劇《恩怨情天錄》、《行騙記》等，製作的台視連續劇《恩怨情天》還榮獲最佳製作獎。