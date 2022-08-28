烏克蘭官員周日表示，聶伯河北岸的馬哈內茲市（Marhanets）遭到俄羅斯的火箭彈和大砲持續轟炸，有十幾棟住宅公寓受損。該市就位在札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia NPS)的對岸，俄軍可能想要損壞核電廠並導致輻射洩漏。

美聯社報導，馬哈內茲市與札波羅熱核電廠遙遙相望，兩地隔著聶伯河寬闊帶，直線距離只有10公里。馬哈內茲仍是烏克蘭掌握區，但是扎波羅熱電廠在戰爭開始後不久就遭到俄羅斯軍隊佔領。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)的州長瓦倫丁•雷茲尼琴科(Valentyn Reznichenko)說，夜間的猛烈射擊導致尼科波爾(Nikopol )、馬哈內茲部分地區停電，十幾個住宅受損，，該地區的人口約為 45,000 人。

市議會議員阿納托利•庫爾特夫(Anatoliy Kurtev)說，除此之外，距核電站上游約 40 公里札波羅熱市(Zaporizhzhia)也在夜間遭到轟炸，造成兩人受傷。

烏克蘭指定的頓內次克州長帕夫洛•基里連科(Pavlo Kyrylenko)說，俄軍與頓內次克分離主義叛軍對烏克蘭控制的克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)和斯洛維揚斯克(Sloviansk)也發動砲擊，但沒有人員傷亡報告。頓內次克大約三分之二地區被俄羅斯和分離主義勢力控制，但烏克蘭還守著三分之一的部分。

扎波羅熱電廠持續遭到攻擊，核電廠冷卻系統需要電力才能運行，最近的攻擊造成輸電線路起火受損，外界擔心冷卻系統故障可能導致核熔毀，電廠在上周四暫時關閉。據報導，附近的居民已開始收到碘片，以防受到可能導致健康問題的輻射。

聯合國原子能機構(IAEA)試圖派出一個小組，來檢查電廠情況並幫助保護，但尚不清楚何時可以落實這項計畫。