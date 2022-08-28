各國航空公司近期頻頻發生高空驚魂記，不管是人為，像是機師飛到一半突然昏厥、睡死，或是機械故障等因素，不免都讓乘客閃過死亡念頭，留下巨大陰影。來看法航的2位機師，飛行途中起了口角，直接在駕駛艙扭打成一團，最後下場皆被停職。

航空網站(Paddle Your Own Kanoo)引述法媒《論壇報》(La Tribune)28日報導，事件發生在今年6月，法國航空一架從瑞士日內瓦飛抵巴黎的客機，就在起飛過程上演「高空全武行」。機長、副機長先是抓對方衣領、然後互甩巴掌，衝突變得一發不可收拾，兩個人扭打在地，其他機組人員見狀隨即衝進駕駛艙制止，把兩個人分開。

法航發言人解釋，班機繼續飛行並無發生任何事故，最後也平安到達目的地巴黎。調查報告說明，兩人失職行為皆遭停職處分。

值得注意的是，這也是法航內部長期存在的「文化」問題，少部分機組人員沒能真正意識到安全程序的重要性，安全程度(margin of safety)降低，導致事故一再重演。