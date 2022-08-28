夯綜藝《大學生了沒》出身的藝人「海產」劉威廷，擁有創作才華與高超的吉他彈奏技巧，相當有實力，發表過許多自創曲的他，上通告口才也機靈，受到各大綜藝歡迎；最近他在節目上聊起下顎出現腫塊，去檢查才發現是腫瘤，開刀8小時才取出。

男藝人海產日前上節目《醫師好辣》自曝臉上曾經長腫塊，會不定期的出現，有時後熬夜就會浮現，有時後又看起來不明顯，當時只以為是一般的粉瘤，但覺得不好看，想就醫看看怎麼移除缺陷，不料檢查結果出來是「腮腺腫瘤」，雖然是良性的，醫生卻說但也有可能在未來變成惡性腫瘤，讓病患自行決定要不要把腫瘤拿掉。

海產連忙詢問要怎麼處理，醫生講述如果開刀的話會切一刀把腫瘤拿出來，但臉上會有很大的傷痕，聽到一定會破相，注重外表的海產直接落淚，醫生再提第二個方案，從後腦勺掀開拿掉腫瘤，雖然這個方法臉上不留疤，但卻有1%的機率導致「顏面神經失調」，如果自費使用顯微探照的醫療器材，顏面神經失調的機率會從1%降成0.3%。

海產詳細講述開刀過程。（翻攝／醫師好辣Youtube）

幾番掙扎過後，海產還是決定從後腦開刀，將頭皮切開鑽進去，用手術刀把腫瘤拉出來，耗費8個小時才完成手術，他分享術後後遺症，切開頭皮似乎讓傷疤處的汗腺變得很發達，但好在沒留下顏面神經失調的後遺症，隨後海產展示後腦勺的傷疤，證明自己所言不假。