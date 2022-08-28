郭書瑤今壓軸登場。（鄧博仁攝）

B.T.O.D超越男孩今獻唱多首歌曲。（鄧博仁攝）

「捷運盃街舞大賽」停辦1年後強勢歸來，排舞初賽暨東區街舞嘉年華27日起連2天在台北大安路封街盛大舉辦，今特別邀請代言人郭書瑤、婁峻碩、B.T.O.D超越男孩到現場為大家加油，擔任壓軸演出的郭書瑤不只表演經典歌曲〈Honey〉，還精心準備組曲，辣秀鮮少展露的舞技。

今現場眾星雲集，童星「左左右右」報名參賽，「大師兄」林智勝也帶女兒遠從高雄北上參賽，是大師兄在擔任《全明星運動會4》嘉賓後，首度和參加《全明星運動會4》的B.T.O.D超越男孩成員子賢見面，雙方直呼有緣。

B.T.O.D超越男孩與OPEN!家族一同帶來OPEN!家族年度主題曲〈我相信〉的合作舞台，該首歌由B.T.O.D超越男孩主唱張龍創作演唱，第一次的合體演出就獻給了捷運盃。此外，他們也帶來了一連串的歌舞表演，包括今年捷運盃街舞大賽主題曲〈SB的逆襲〉，希望藉由這首歌帶給大家力量勇敢追夢。

婁峻碩前陣子剛完成「五堅情」攻蛋演唱會，今帶來新歌〈Playlist〉及代表作〈COLORFUL〉等曲目，一出場即引起台下尖叫聲連連，甚至於表演途中走下台與粉絲近距離互動、擊掌、送海報，炒熱氣氛。

郭書瑤今穿亮粉色上衣小露香肩、背部全空，帶領6位舞者壓軸演出，不只表演經典歌〈Honey〉，還精心編排〈愛的抱抱〉、〈Buttons〉等組曲，送上「捷運盃限定舞蹈」，笑說：「姊姊我小時候也是熱舞社的。」並鼓勵參賽者：「希望我的演出可以讓大家很有自信的表演，開開心心最重要。」