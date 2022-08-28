2022「3X3.EXE PREMIER聯盟賽」本周前進港都，28日持續於高雄市青少年籃球場進行男子組南區第7回合及女子組第4回合賽事。男子組最終由南區常勝軍高雄台塑衛冕成功，成為高雄站最大贏家。女子組冠軍戰則是上演「電信內戰」，兩隊鑿戰至20比20，直至劉惠茹關鍵跳投命中，終場由台北中華電信險勝新北中華電信，連兩個單站拿下冠軍。

南區男子組四強隊伍由昨役拿下分區第4冠的高雄台塑公司為首，攜手高雄在地隊伍高雄肯塔基美語、高雄煉金術師晉級4強，冠軍戰更上演「高雄內戰」，由尋求衛冕的高雄台塑與首度叩關冠軍戰的高雄肯塔基正面交鋒。

高雄台塑攻守兼具，終場以21比12擊敗高雄肯塔基衛冕成功，單站兩冠也成高雄站最大贏家。高雄台塑當家射手冠軍戰劉丁維全場攻下8分，同時也獲頒個人第3座單站MVP殊榮。值得一提的是，高雄肯塔基雖未能於冠軍戰中勝出，但本季也突破隊史最佳叩關冠軍戰，獲得高雄站亞軍。

女子組冠軍戰，由台北中華電信對決新北中華電信，台北中華電信陳晏宇能投能切展現個人能力獨得7分，而新北中華電信也不惶多讓，團隊手感火燙，飆進5記2分球，兩隊互咬比分至20比20戰成平手，最終在劉惠茹接獲空檔跳投命中後，以21比20絕殺新北中華電信，帶走高雄站冠軍，單站MVP則由陳晏宇獲得。

下周將至基隆進行北區男子組、女子組最後一回合賽事，所有賽程將同步於3X3.EXE PREMIER的Youtube頻道提供全程網路直播，也歡迎全國各地喜愛籃球的朋友免費到場觀賽。