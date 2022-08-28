1名女網友生了3胎後，意外在家中監視器發現丈夫與保母在廚房「玩起來」，大兒子也偷偷透露曾看見父親與阿姨在摟抱，不過最令她崩潰的是，她說自己的經濟全依靠丈夫，娘家開的釣蝦場，丈夫也有出資，她擔心若真的談離婚，她會一無所有，更不敢跟父母提此事。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前懷孕第3胎後，丈夫就幫忙請了1名保母，但她一直對於丈夫與保母的互動感到不舒服，但都被當作是產前憂鬱，娘家也認為是她胡思亂想，月初她生產完後住在月子中心，她的大兒子突然對她說看到爸爸與阿姨在抱抱，她因此想辦法在家中裝監視器。

1名女網友生了3胎後，意外在家中監視器發現丈夫與保母在廚房「玩起來」，大兒子也偷偷透露曾看見父親與阿姨在摟抱。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友表示，她事後看監視器畫面果然發現丈夫與保母在廚房做「骯髒事情」，而令她崩潰的是，她婚後就沒有在工作，擔心若真的離婚，39歲的自己無法養活3個孩子，會一無所有，而現在娘家開的釣蝦場也是丈夫出資的，丈夫在她爸媽眼力是個100分女婿，她也不知道該怎麼跟父母開口說這件事。

其他網友留言「都拍到了就不用廢話了，做完月子直接提告離婚，三個小孩的贍養費、教育費一條都跑不掉」、「確定老公名下都有財產，然後提告，並且申請婚後財產分配」、「老公是妳自己選的，遇到了就談，談不攏離婚收場」、「開始計畫把財產拿到手，現在要不動聲色的忍，證據蒐集到一次告上法院」。