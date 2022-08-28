將軍吼音樂節最後壓軸韋禮安壓軸出場。（台南觀旅局提供／李俊淇台南傳真）

不少民眾早在下午就已經卡位等待晚間施放煙火秀。（台南觀旅局提供／李俊淇台南傳真）

原子少年地球與粉絲合影。（台南觀旅局提供／李俊淇台南傳真）

2022臺南夏日音樂節將軍吼進入第二天，演唱會主題為「夕陽海風抒情」，以抒情、文青等曲風，下午5時許，由超高人氣選秀節目團體「原子少年地球」開場，雖然現場飄起細雨，但仍擋不住粉絲的熱情，穿著雨衣或撐雨傘繼續觀看表演，節目最後6分鐘的煙火秀更是將氣氛掀到最高潮，觀旅局統計，2天下來超過5萬人參與，也讓將軍漁港展現出不同的一面。

第二天演唱會於下午5時開始，由原子少年地球開場，成員林佳辰、周祖安、黃文廷、周子翔與林煥鈞以性感「香水舞」席捲熱情南台灣；接下來RAY黃霆睿、田亞霍、李佳歡、許維芳、潘裕文、琳誼，以及擔任壓軸的情歌王子韋禮安，也帶來一首首浪漫好歌。

台南市長黃偉哲也在煙火秀施放前趕到現場，上台與萬名的觀眾打招呼，他打趣的表示，自己其實是來幫等一下登場的韋禮安過場的，但接下來的跨年演唱會，不管歌迷想看到誰，直接到他的粉絲專頁去點名敲碗，自己一定會幫大家實現願望。

節目則有長達6分鐘的煙火秀，特別搭配了特殊圓型施放架，呈現有如「風火輪般」的視覺效果，不少民眾在下午就已到場用腳架卡位，只為了近距離拍下煙火最美的瞬間，隨著最後一枚煙火落下，民眾才開始逐漸散場離開。