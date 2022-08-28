台北市長柯文哲今晚與議員參選人到瑞豐夜市拜票。（柯宗緯攝）

台北市長柯文哲今（28）日到高雄大遠百17樓誠品舉辦簽書會，高雄市長陳其邁同一時間，人就在1樓廣場參加「全國鹹酥雞嘉年華」。陳其邁笑說，會送1份最辣的鹹酥雞給他。對此，柯文哲今晚到瑞豐夜市跑行程時，證實「他（陳其邁）有送我一盒啊，會帶回台北慢慢吃」。

今恰逢柯文哲與陳其邁都在高雄大遠百，兩人仍王不見王，媒體問及陳其邁是否會送柯市長鹹酥雞？陳其邁直說，「歡迎他來參加我們（鹹酥雞）邪惡的行列」，當然會請他吃鹹酥雞，歡迎柯市長到高雄，他是醫界的前輩，簽書會也很辛苦，會備1份鹹酥雞看怎麼送給柯市長。

陳其邁今下午也跟活動代言人張文綺一起炸鹹酥雞時，他興奮調味，拿著辣粉罐猛加辣，笑稱等一下「這包就包給柯市長吃」。柯文哲今晚與議員參選人到瑞豐夜市拜票，媒體追問是否有收到鹹酥雞？柯證實「他（陳其邁）有送我一盒啊，會帶回台北慢慢吃」。至於是否是最辣的一包就不得而知了。

據悉，柯文哲和陳其邁雖在大遠百沒碰頭，但在下一場位於林皇宮行程「「鳳凰展翅，邁向前程」2022全國美業時尚交流展演秀晚宴上，兩人皆受邀出席，意外同台也相互握手寒暄。事後陳其邁果然說到做到，獻上鹹酥雞犒賞柯文哲來高雄辦簽書會。

此外，媒體關心，未來是否會與國民黨高雄市長參選人柯志恩合作？柯文哲直搖頭說「目前沒有」、「自然就好」。