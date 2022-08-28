【志耕氣象報報】微弱北風帶水氣 台南高雄雨量破百│中視晚間氣象 20220828

颱風「軒嵐諾」目前位於日本東南方海面，目前預測未來將朝日本前進，不影響台灣。氣象局說明，周一（29）至周三（31）須注意午後局部雷雨，週四（9月1日）到下周日（9月4日）東北風影響，北部及東北部降雨機率增加，午後其他地區仍有局部雷雨，且午後降雨會較為明顯。

颱風「軒嵐諾」預計朝日本前進，對台灣無影響。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明日水氣減少，台灣各地為多雲的天氣，午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，中午過後外出或在山區活動建議攜帶雨具備用，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨，降雨時間短且範圍不大。

溫度方面，明天白天高溫略上升，各地最高溫約32到35度，東半部及大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後外出仍要做好防曬並多補充水分。

氣象局指出天氣型態在周四開始又有變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，周三前水氣稍多，澎湖、金門有局部短暫陣雨，各地及馬祖多雲、僅中午過後有局部雷陣雨的天氣，中南部地區留意局部大雨；周四至下周日台灣附近風場轉東北風，水氣仍稍偏多，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖局部短暫陣雨，中南部及宜花地區容易受午後對流的影響。