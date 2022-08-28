現在許多人都會抱持著「不想努力」的態度生活，不過有時不想努力還是有些底線。一名正在找工作的女網友表示，最近媽媽知道她的狀況後，竟說：「女生找不到工作沒關係，給人養就好了」，大讚包養的生活費比她的工資高，不如去巧遇有錢人，讓她相當不滿。不過許多網友看了媽媽的邏輯之後，反而大讚「其實我覺得她說得很有道理」。

原PO在Dcard發文表示，最近她找不到工作待在家，沒想到媽媽卻說：「女生找不到工作沒關係，給人養就好了」，還進一步指出，給人養月收少說3至5萬，原PO的工作月收頂多2.5至3.5萬，「還不如巧遇個有錢人」。媽媽還說，給人包養不一定腳開開才會有錢，可以逗樂人家、讓對方想要養就好，

原PO透露，其實媽媽原本不是這樣的人，不過近年來被日劇、韓劇影響很多，很愛做白日夢，加上早年爸媽離婚後，媽媽的經濟來源一直都是在國外工作的爸爸，因此讓原PO更討厭被養的感覺。原PO指出，就算找到正當工作，但只要薪水較低或是要比較費心、費力，媽媽就會建議她不如被包養，「讓我好無力」。

不過許多網友看了媽媽的邏輯後反而大讚有道哩，「其實我覺得她說得很有道理，只是妳不想她還一直講就很煩」、「媽媽講的話也不完全錯誤，只是表達方式很奇怪而已，妳也可以把它解釋為，以後擇偶對象不要找經濟能力太差的，不然會很辛苦！」、「我覺得你媽媽的意思應該不是包養，而是希望你之後的對象足夠有錢，讓你以後不用上班」。