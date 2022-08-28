被網友封為「兇版李毓芬」的性感辣模陳香菱，因擁有與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，及超兇猛的H級好身材，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。經常透過社群媒體與粉絲互動的她，日前在TiKtok上釋出自己吃火鍋的影片，被網友注意到疑似是穿著比基尼吃火鍋，掀起網友討論。

網紅陳香菱近日在TiKtok上PO出自己吃火鍋的影片，用餐畫面中她只穿著藍色的比基尼，外面是火鍋店準備的圍裙，好身材若隱若現，H級傲人上圍波濤洶湧，比基尼看起來有些包不住好身材，側身角度可以看見弧形曲線，穿著比火鍋還要辣。

陳香菱展示自己獨特的吃火鍋辦法，她微笑夾起一片肉，在半空中轉成一圈，將肉片弄成一團後丟進鍋中，並俏皮寫下：「想吃吃看我的肉ㄇ」。該影片總共累積2.4萬人觀看，粉絲留言「太辣了」、「這樣也行」、「超辣又好吃」、「穿泳裝吃火鍋？」，另外有網友注意到陳香菱下肉的時間有點短，很快就拿起來，肉的顏色都還是粉的，提醒她：「應該要再煮熟一點吧」。

日前陳香菱參加「S2O潑水祭」，她在Instagram限時動態曬出許多現場影片，畫面中她身穿深色比基尼，隨著音樂起舞，雪白雙球晃動幅度超大，讓網友看到流口水，在活動上更和許多身材好的正妹互動，陳香菱對著正妹上下其手，還用豐滿雙球和對方互撞，畫面相當性感。