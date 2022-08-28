澳洲6歲女童沙利文（Mikayla Sullivan）幾個月前感染新冠肺炎，病情急轉直下，下半身突然癱瘓、昏迷不醒，被送進加護病房治療1個月，就連醫師都表示從未見過類似病例。

Mikayla Sullivan, de 6 años, no puede hablar ni caminar tras contagiarse del coronavirus: era una niña sana https://t.co/drgAYo6u9g — Informativos Telecinco (@informativost5) August 27, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)27日報導，6歲的沙利文原本是個活潑好動的女孩，上個月突然肚子痛，抵達醫院時全身癱軟在地，還暈了過去，同時接受採檢時發現確診新冠肺炎，住院4天後才返家；日後院方驚覺，女童的症狀相當罕見且不合常理，隨即請她返回；核磁共振檢查發現大腦和脊椎下方有腫脹情形，幾乎無法走路、說話，幾天後又診斷出腎衰竭，她開始陷入昏迷。

5名醫師組成醫療團隊接手個案，一個月過去了，女童終於康復。現在的她已戰勝病魔，努力復健，試著恢復行動、表達能力。母親蒂芬妮(Tiffany Sullivan)表示，「一切都是COVID，沙利文沒有潛在疾病，也沒有對藥物過敏，這東西幾乎要了她的命…」