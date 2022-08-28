男星陳為民早年有段婚姻，分開後前妻帶著兒子移民加拿大，多年後得知前妻罹癌，才放下心結，也重新跟兒子團聚。今（28日）陳為民突曬嫩嬰照，高興地表示：「我們家又多了個人」，獲得網友祝福。

陳為民28日在臉書分享升格阿公的喜訊，轉述兒子跟他說的話：「爸：我們家又多了個人，我覺得長得超像你，本來你該取名的.....你自己去看囉！」並附上孫子的萌照，短短3小時就吸引4千多個讚、3百多則留言，網友一致道賀：「為民哥，恭喜你成“公”了」、「恭喜添孫祝福小天使開心健康平安長大喔」。

陳為民曾在節目《單身行不行》回憶，21歲和大4歲的前妻結婚，想不到度完蜜月後，女方開始疏遠，連在床上都不願意給他碰，甚至還會大力甩開，婚姻僅維持5、6年便告吹，前妻帶著兒子移民加拿大。

多年後，陳為民才知道前妻跟他結婚1年左右就有新歡，更遺憾的是，交往10多年的小王在前妻罹患癌症、生命剩1年時，果斷提出分手，陳為民念在結婚時曾許下「照顧你一輩子」的承諾，義不容辭飛到前妻身旁照顧；他當時坦言，與前妻儘管發生很多事情，但還是有多年的情分，稱得上朋友，且前妻當時身上有很多腫瘤、爛瘡，只能吃流質的食物，讓他看得很心疼。