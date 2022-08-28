司法一條龍？近日宜蘭縣長林姿妙因涉貪汙遭起訴，時間點正好在登記參選前幾天，被中廣董事長趙少康質疑「法務部為民進黨而開」。臉書粉專逆風的烏鴉指出，當年辦馬英九三中案，六個檢察官中的梁光宗就是偵辦林姿妙的主任檢察官，而他將升北檢後接棒的宜檢主任檢察官劉怡婷，正好也是馬英九三中案的承辦檢察官之一，大酸「真是一棒接一棒」。

逆風的烏鴉今(28日)以「為何林姿妙涉貪熱度遠不如林智堅抄襲？」為題發文表示：最近綠營朋友很悶，除了很多對民進黨不利的議題連環爆，好不容易等來林姿妙涉貪被起訴，但別說和殺警案、柬埔寨這些新案子的熱度有差，討論熱度顯然還是比不上林智堅抄襲案的後續，所以很多綠營朋友說貪腐幾千萬比不上論文抄襲，實在很沒天理。

他指出，從一般常識看，論文抄襲案重要性確實遠比不上首長貪腐幾千萬。但除了諸如桃園的選戰激烈程度、林智堅的人設、政黨反應等主客觀因素，林姿妙的案子炒不起來，很重要的一個因素，其實是在於民眾對司法尤其是檢察系統的信任度，其實已經大不如前。

烏鴉強調，這樣的不信任感，差不多就是源自民進黨執政後的各種亂象。其中，北檢應該是居功厥偉，關鍵的一案，就是2017年起訴馬英九的三中案。當時在邢泰釗領軍下，北檢大動干戈重啟此案，還冒出放話、洩密的案外案。搞得很大，結果是馬英九被判無罪。除了三中案，其他像是吳茂昆案、柯建銘兒子的運毒案，可以舉的例子很多。基本上，法院判的結果應該算是藍綠有輸有贏，但在檢察官這一關，真的是被搞爛了。

他點出貓膩：所以，林姿妙或許真的有貪腐，但說「起訴」就要民眾直接說林姿妙「貪腐」，可能還真的是信者恆信，不信者恆不信，遠不如林智堅是不是有抄襲的一看便知。另外順便一提，當年辦馬英九三中案，親自領軍的是邢泰釗，實際辦案的頭是周士榆。周士榆底下有六個檢察官辦此案，雖然這案子後來就是完全的烏龍辦案、羅織入罪，但這六個檢察官全部都升官了。

烏鴉並指出，其中一個叫做梁光宗，「恰好」是這次宜蘭地檢署負責偵辦林姿妙的主任檢察官。然後梁光宗已經又升到北檢當主任檢察官，8月31日走馬上任。接他宜檢主任檢察官的是誰？是一位叫劉怡婷的檢察官，同樣「恰好」是馬英九三中案的承辦檢察官。真是一棒接一棒。