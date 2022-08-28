蘋果秋季發表會進入最終倒數階段，萬眾矚目的iPhone 14系列為最大亮點，外資圈共識新機下半年共出貨9,000萬支以上，供應鏈以權值指標大立光（3008）、台積電（2330）最受關注，花旗環球證券將大立光股價預期升至2,900元，力挺股價反攻。

蘋果供應鏈隨蘋果公布發表會時間，新品問世進入最後二周倒數，話題熱度迅速飆高，其中，身為蘋概領頭羊的大立光最受矚目，也因為其產業地位非凡，股價走勢將牽動整體供應鏈士氣。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀最新指出，較高階的iPhone 14 Pro與Pro Max主相機升級至4,800萬畫素，是繼七年前iPhone 6S的1,200萬畫素以來最有感升級，象徵鏡頭升級終於啟動，估計4,800萬畫素的7P鏡頭單位售價比之前高出20％。

花旗環球預期iPhone 14系列下半年出貨9,000萬支，零組件拉貨動能穩健，4,800萬畫素主相機的出貨比例將占整個新品訂單的45％，大立光在高階主鏡頭又占7成以上分額，因此在光學雙雄中的受惠程度最高，更看好大立光第四季營收年增率轉正，終結過去二年衰退頹勢。同時，外資認為，大立光每股稅後純益（EPS）也將從今年開始復甦，明、後年EPS上看163.2元與181.7元。

儘管少數外資對大立光前景有疑慮，但從股價走勢看來，資金已經開始布局蘋果題材，且股王爭霸戰熱戰方酣，國際資金對大立光的態度，亦將決定台股股王寶座誰屬。