美股三大指數26日重挫逾3％，專家認為在股市展開另一波下跌走勢時，應該買進防禦型股票來把風險降至最低，並做好股票出現好價位時就要賣出的準備。

聯準會（Fed）主席鮑爾重申鷹派立場不變後令美股趨勢出現反轉。標準普爾500指數過去二周累跌5.2％，為6月中以來周線首次連二跌。專家認為市場正反覆推測持續升息對經濟、企業獲利與股價等會造成多大影響。

Cornerstone財富管理投資長霍吉（Cliff Hodge）說，由於大家仍未為此做好準備，因此會希望持有更優質與防禦性的持股部位來因應。其建議客戶買進包括醫療健保與公用事業等防禦股，做好股價出現不錯價位時就賣出的準備。

外界認為未來幾個月的美國數據，將有助大家研判股市會繼續暴跌或站穩陣腳。像9月2日和13日分別公布的8月就業數據和8月通膨率，被外界認為最可能影響Fed的9月貨幣決策的兩大數據。

Glenmede投資組合經理阿塔納西烏（Alexander Atanasiu）認為就業數據對Fed影響力超過通膨數據，因為鮑爾已表明可能花更長時間才能壓制通膨。阿氏預期勞動市場表現仍然健全。

Ameriprise股票研究部經理伯金（Justin Burgin）指鮑爾26日在不到10分鐘演說裡，提到通膨次數就高達46次，展示積極升息的決心。因此外界預期成長型股票很難回復漲勢。

7月底衍生性金融商品顯示，外界預測Fed明年初升息至最高約3.3％後就開始降息。但目前大部份Fed高層認為必須繼續升息，預計年底基準利率將上看3.5％，這令人對市場的看法開始出現轉變。

瑞穗證券美國首席經濟師里奇烏托（steven ricchiuto）認為鮑爾重申鷹派立場後，企業將必須調降獲利預測，股價可能回測低點。