聯準會主席鮑爾26日重申積極升息以抑制高通膨立場不變後，風險性資產應聲重挫，像加密幣總市值跌破1兆美元，市值最大比特幣創一個半個月新低，面臨2萬美元保衛戰。

據CoinDesk資料，比特幣28日盤中每枚下跌逾1％報19,972美元。26日當天盤中大跌逾4％報20,549美元創一個半月新低，27日續跌報19,989美元為7月13日來首次跌破2萬美元，之後在此水準附近震盪。

比特幣等加密幣全天候24小時不間斷交易。

外匯經紀商萬達（Oanda）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）說，投資人必須為市場避險情緒，可能讓比特幣無法守住2萬美元做準備。

他指出鮑爾表明為對抗高通膨而積極升息，即使影響經濟而令美國家庭和企業感到「痛苦」也在所不惜的言論，正衝擊風險性資產走勢。

除了比特幣，大部份加密幣也因鮑爾言論而大跌。在其發言後24個小時內，FLOW暴跌11％為跌幅最大加密幣，以太幣（Ether）下跌8.5％緊跟其後。

加密幣總市值也大縮水。26日盤中最高逾1.045兆美元，但27日盤中跌破1兆美元，28日盤中約9,697億美元。其間比特幣市值從逾4,150億美元縮小至約3,828億美元。

專家認為比特幣等大跌不令人意外，因為聯準會升息推高美國公債殖利率後，加密幣等風險性資產對投資人吸引力就下降。

投顧Macro Risk Advisors策略師科洛沃斯（John Kolovos）指比特幣正接近危險區，能否守住1.9萬美元極重要。一旦失守，可能引發更大賣壓而恢復長期跌勢。