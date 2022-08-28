近年來物價漲勢明顯，日常生活開銷跟著變大，就有網友好奇發問，除了房價之外，這七年來什麼漲價最有感？不少人點名1項食物漲價非常有感，價格更是翻了一倍之多，已經回不去了。

原PO在PTT八卦板發文表示，基本工資連續七年調漲，自己沒有什麼感覺，反倒是每天要買的東西明顯變貴，舉例三明治從15元漲到25元，大冰奶從20元漲到25元，之前100元可以買4瓶可口可樂，現在只夠買2瓶，好奇「這七年來什麼漲價最有感？」

貼文引起網友熱議，最多人點名雞蛋漲勢最兇，「以前一盒蛋三十幾，現在都要六十幾」、「我也覺得是蛋，年初時還有買過一盒40的，現在都沒看過一盒在60以下的」、「茶葉蛋也是」、「蛋啊，去年一斤30元 現在6X元」、「雞蛋吧，漲了快一倍」。

另外被當點心、宵夜吃的雞排，漲幅也讓網友很有感，「雞排，都不敢看價格了」、「雞排最明顯」、「絕對是雞排，漲有夠兇」、「雞排很有感」、「雞翅一隻15變25」。

也有人感嘆無論是早餐、便當，基本上只要是吃的都漲了，「早餐真的超貴隨便都150」、「我外食仔吃什麼都超有感」、「我常吃的丼飯吧，套餐295變369」、「蚵仔煎80我真的無法接受」、「現在午餐沒100還真的沒得吃」。