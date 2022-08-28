驚傳前台中市政府警察局長陳嘉昌，曾疑未訂貨卻收到1隻仿冒的勞力士手錶，且當時不明包裹直接寄到警察局，同仁幫忙代收並代墊貨款，卻陷入騙局，陳嘉昌得知後，要求刑大同仁追查，查出「一頁式廣告」詐騙案，經檢察官指揮辦案，破獲該集團並移送法辦。

根據台中地方法院判判決指出，該集團在臉書社群網站大量刊登販賣行動電話、筆記型電腦、平板電腦等3C產品之「一頁式網站」，以低價促銷、限時下殺、限時搶購、清倉拍賣、貨到付款、7天鑑賞期、無條件退貨退款等促銷話術，誘使不知情之消費者下訂，卻與實際內容有異。

判決指出，當消費者於「一頁式網站」購買商品，發覺與內容有異，退貨原因包括，品質不佳、廣告不實或無法使用的劣質品，知悉退貨商品會依大陸端指示重新出貨，每筆收賺取作業費100至140元。甚至還寄貨給從未訂購的消費者，或將退貨重複出貨給不同消費者。

台中地院今年5月25日宣判，依詐欺取財和販賣仿冒品等罪，判該集團的丁男應執行有期徒刑2年，賴姓幹部判1年6月徒刑，吳、林、陳姓員工判10月徒刑。