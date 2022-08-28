民進黨前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，打破國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶三腳督局面。媒體人吳子嘉爆料稱，總統蔡英文日前想約鄭寶清見面，但被拒絕，他們提出一個「重新做民調」，贏的人就出來代表民進黨參選桃園市長，但被鄭寶清拒絕。吳子嘉認為，這個提議太離譜了。

吳子嘉28日在《董事長開講》網路直播節目中認為，如果鄭寶清參選桃園市長，對民進黨沒有影響，那總統蔡英文跑去楊梅造勢做什麼？就是要尬場。桃園市長鄭文燦上周透過前民進黨主席許信良，想約鄭寶清見面，鄭寶清拒絕跟鄭文燦見面。

吳子嘉透露，蔡英文日前有約鄭寶清見面，但被拒絕。他們提出一個方案，稱要重新做民調，給鄭寶清一個機會，贏的人就出來代表民進黨參選桃園市長。他認為，這是笨招，有人會相信蔡英文答應做民調，然後可以把民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，換成鄭寶清嗎？胡說八道，太離譜了。