許多電音迷引頸期盼最近2天的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，卻因為多組外國大咖藝人、DJ無法來台演出，又無法提供退票機制，引發購票觀眾強烈不滿。沒想到今（28）日活動傳出，現場播放歌曲竟出現本土金曲台語歌王翁立友的代表歌曲《我問天》，消息曝光後引發網路熱議。

S2O主辦方斯邦奈（Spunite）日前表示，某些藝人因工作免隔離專案被各政府單位踢皮球，無法登機來台演出。不過文化部公布斯邦奈送件的時間序，表示只有2日時間審查68名人員來台，且斯邦奈送件的相關資料有許多缺漏，因此予以駁回。事後斯邦奈表示無法退票、僅提出「買一送一」的補償方案，北市法務局、消保官都介入展開調查。

今日是最後一日的S2O，雖然許多重量級大咖無法登台表演，不過還是有不少觀眾決定不退票，到現場享受電音音樂盛宴。沒想到現場卻傳出明明是電音趴，竟然出現翁立友的《我問天》，完全和電音音樂沒有任何關係。

對此，影評左撇子、網紅小商人在臉書粉專分享現場畫面，許多網友紛紛表示，「競選晚會？」、「原來買一送一是孝親票的部分」、「這下真的要叫阿嬤來了」、「原來是S2Old啊」、「應該要放《命運的吉他》比較嗨」、「最正宗台灣廟會S89」，另外還有現場觀眾透露，現場其實播了不是1次、而是2次，真的超解嗨。