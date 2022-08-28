近期受高溫乾旱影響，大陸部分地區祭出工業企業限電令，具有用戶端節電概念的虛擬電廠再度引發市場討論。大陸第一家虛擬電廠管理中心—深圳虛擬電廠管理中心26日舉行揭牌儀式，後續發展備受各界關注。

證券時報報導，虛擬電廠並非真正意義上的發電廠，而是一種智慧電網技術，其核心理念是透過先進資通訊技術及軟體系統，把各類分散、可調節的電源及負荷匯聚起來，形成一個虛擬的「電廠」進行統一管理與調度。現階段，虛擬電廠的理論與實踐在歐美已開發國家發展較為成熟。

深圳虛擬電廠已接入分散式儲能、數據中心、充電站、地鐵等類型負荷聚合商14家，接入容量達87萬千瓦，接近一座大型煤電廠的裝機容量。預計到2025年，深圳將建成具備100萬千瓦級可調節能力的虛擬電廠，逐步形成年度最大負荷5％左右的穩定調節能力。

目前，大陸虛擬電廠整體處於試點示範階段，十三五期間，江蘇、上海、河北、廣東等地相繼展開試點。華西證券指出，省級層面需要建立統一的虛擬電廠平台，將分散的不同市場主體接入到統一虛擬電廠營運管理平台上，達到與大電網的互動控制。

華西證券分析，虛擬電廠的主要業務情境包括輔助服務、需求響應、市場化交易、能效管理。預計到2025年，虛擬電廠的投資建設市場規模將超過人民幣（下同）300億元，平均每年投資建設規模達到105億元至200億元。

從營運市場空間來看，虛擬電廠的商業本質是透過解決95％以上峰值負荷的問題創造價值。預計2025年虛擬電廠的營運市場規模將達到968億元，2030年將超過4,500億元。