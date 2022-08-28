世界救援組織(WRO)車禍救援挑戰賽台灣代表隊接受署長授旗並合影。（消防署提供／李奇叡新北傳真）

消防署27、28日在南投竹山訓練中心舉辦車禍救援競賽。（消防署提供／李奇叡新北傳真）

由內政部消防署主辦的「車禍救援挑戰賽」今於消防署南投竹山訓練中心圓滿落幕，最終新北市、桃園市、台南市消防局在消防機關組榮獲最高殊榮「優勝隊伍」；台北市、台中市消防局則拿下「最佳表現」獎項。

消防署表示，為因應電動車快速發展趨勢，提升消防人員救援應變能力，今年辦理的車禍救援挑戰賽系列活動，除了27、28日在南投竹山訓練中心舉辦的車禍救援競賽，也包含北、中、南各1場的「電動車救援安全講習」。

消防署指出，電動車救援安全講習於18日、23日及26日辦理，邀請專業人員授課、實體電動車輛展示及各種常見電動車之滅火設備，包含模擬電動車起火後，利用防火毯與車底瞄子實際滅火演示，以及穿刺瞄子與擋水板的操作說明等。

此次車禍救援挑戰賽分為初賽及決賽，共有消防機關組10隊及民間救援團體4隊參加，最終消防機關組由新北「德音快搜菁英戰隊」、桃園市「TYFD桃消豹」、台南市「浴火南消」獲得「優勝隊伍」，為最高殊榮；台北市、台中市消防局隊伍則榮獲「最佳表現」獎項；另外基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣消防局等完賽隊伍，則頒予「最佳精神」獎項。

民間救援組部分，報名的桃園市消防局特搜義消大隊、嘉義市義勇特種搜救分隊、台南市虎尾寮民間緊急救援隊、戰神賽車行銷有限公司都順利完成賽事，獲得「優勝隊伍」殊榮。

消防署透露，台灣也受邀前往盧森堡參加世界救援組織（WRO）所辦車禍救援挑戰賽，參賽時間為9月4日至14日，將由消防署率全台10名優秀消防人員前往參賽，為國爭光，而署長也特別在本次賽事開幕典禮暨選手之夜授旗，並頒發慰勞金鼓舞士氣，盼藉此機會學習其他國家車禍救援技術，並回國傳承經驗，提升我國車禍救援實力。