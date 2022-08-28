5年前，年僅4歲的南韓天才兒童白姜賢在綜藝節目《英才發掘團》初試啼聲，他在1小時內完成音樂作品，此後一炮而紅。隨著時間過去，他的IQ測驗得分驚為天人，顯示智商高達204，現年9歲的他已經考上首爾明星高中，將在明年進入就讀。

現年9歲的他已經考上當地明星高中，將在明年進入就讀。

根據《韓國先驅報》(The Korea Herald)28日報導，南韓知名神童白姜賢明年將展開高中生活，你沒聽錯，年僅9歲的他近期順利考取首爾科學高中，昨天也在個人Instagram曬出與未來學校的合影，帶著圓框眼鏡、嬌小的他站在大門前，整個人散發神采飛揚的氣場形成對比，開心比出YA的手勢，興奮之情表露無遺。

他寫下，「我是白姜賢今年9歲，明年見囉，請多多指教。」吸引大批網友留言祝福，「恭喜!」、「好棒，你戰勝了一切」、「祝你美夢成真」、「哇!時間過得好快，一轉眼就是『高中生』了」。

白姜賢過去受邀參與SBS電視台節目，當時才4歲的他在音樂、數理、語言展現過人實力。據悉3歲就能解出一元一次方程式，4歲時挑戰一元二次方程式，不斷蛻變的他，求學至今經歷3次跳級。專家曾公開表示，「白姜賢的認知能力絕對是頂尖的」。