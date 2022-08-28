陳柏諺（左起）、李憲章大使、劉劉聰達教練、羅嘉翎於頒獎典禮後在賽場門口合影。（駐拉脫維亞代表處提供）

中華民國跆拳道代表隊乙行6人由教練劉聰達率隊赴愛沙尼亞首都塔林（Tallinn)參加8月27-28日舉行的歐洲跆拳道聯盟「塔林公開賽2022」(TALLINN OPEN 2022-European Taekwondo Union) ，東京奧運女子銅牌得主、國民女友羅嘉翎及男子選手陳柏諺分別在女子57公斤級及男子58公斤級贏得金牌及銀牌。

駐拉脫維代表處大使李憲章全程觀戰為選手加油，並於第一時間代表總統蔡英文、副總統賴清德、行政院蘇貞昌、外交部長吳釗燮及教育部長潘文忠向代表隊轉達誠摯的祝賀與感謝，謝謝選手克服時差，奮戰不懈，為國爭光。愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Juri Jaanson)於獲知比賽結果後亦立即致電李憲章申致賀意。

代表處指出，羅嘉翎及陳柏諺兩位選手28日全日賽程分別歷經3場及4場硬仗，一路勇猛奮戰，過關斬將，終於贏得「塔林公開賽2022」金、銀牌各一面，為代表隊此行歐洲三場賽事開了頭彩。中華代表隊在劉聰達教練的領軍，以及選手與訓練員羅堉誠及防護員曾琮仁的共同努力下取得佳績，展現平日辛勤訓練的成果，令人感佩與欣慰。比賽後主辦單位旋即舉行頒獎典禮，李憲章在場觀禮。

李憲章偕同代表處秘書於8月26日下午自拉國首都里加驅車5小時至塔林，並於27日下午陪同愛沙尼亞國會友台小組楊森主席（6屆奧運參賽者並贏得兩面划船銀牌）探視並鼓勵我隊選手堅持不懈，爭取佳績。李憲章也於28日晚間設宴為我代表隊慶功，感謝全體隊職員的辛勞及優越表現。