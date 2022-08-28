女星米可白從兒童台「葡萄姐姐」出道，轉戰電視圈後的表現有目共睹，加上個性活潑、長相甜美，深受觀眾歡迎。昨（27日）米可白大方地公開無P照，自爆曬半小時臉就長小紅疹，還好收工後已恢復得差不多。

米可白27日在社群平台透露：「今天早上5:30化妝拍戲～只是曬了半小時太陽～我整臉起了一堆密密麻麻的小紅疹超癢，熱蕁麻疹真的要我的命，下午2點收工回到飯店立馬喝好多水，還洗冷水澡～終於壓下來了～」

米可白上傳3張無濾鏡的素顏照，畫面中，她把全部的頭髮梳到後面，並用粉色髮飾固定，露出完整的臉蛋，儘管少了彩妝的修飾，五官依舊深邃、立體，還有漂亮的雙眼皮，但米可白謙虛地自嘲：「沒濾鏡素顏⋯真的好適合演俠女。一臉英氣很適合飛天遁地」，還搞笑地Hashtag「米俠女」、「有雙眼皮的花木蘭」。

男星潘逸安看到米可白的無P素顏照，忍不住鬧女方：「好白歐！！！」被米可白開玩笑：「這位是二傻先生嗎？⋯」，女星朱蕾安則羨慕地讚美：「妳真的是濃眉大眼，根本完全不用化妝」，米可白回覆：「我超想要你的身型跟白皮膚」。

至於網友的反應，大部分都是被米可白的真面目驚艷到，紛紛留言誇讚：「素顏也超正」、「天生麗質的美人兒」、「健康的小麥色」、「一笑就成黃蓉了」，其中一名網友還特地注意到牙齒，好奇地問：「這是真牙還是貼片？」米可白親民地回應：「我沒貼片也沒矯正。我牙齒本來就很白⋯因為我膚色黑」，被網友誇讚自然又美之後，米可白開心地表示：「感謝我媽媽讓我不用嬌正，只需要改變膚色不要太黑。」